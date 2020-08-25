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25 августа 2020, 21:28 2

Дело подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных

25 августа 2020, 21:28 2
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Суд продлил действие меры пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Суд продлил действие меры пресечения для Антоненко, Кузьменко и Дугарь
Фото: Укринформ
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25 августа Шевченковский районный суд Киева постановил, что рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета будет назначено на 4 сентября.

Об этом передает "Укринформ", передает RegioNews.

Назначить судебное разбирательство на основании обвинительного акта по обвинению Антоненко, Кузьменко, Дугарь судом присяжных на 12:00 4 сентября", - сказала председательствующая судья Оксана Голуб.

Отмечается, что во время заседания она объяснила подозреваемым, что они имеют право на суд присяжных.

По словам Оксаны Голуб, в таком случае их дело будут рассматривать двое профессиональных судей и трое присяжных судей, которых выберут из представителей общественности.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь заявили, что согласны на проведение суда присяжных.

В ходе заседания суд также оставил фигуранта дела и ветерана АТО Андрея Антоненко под стражей до 23 октября.

Юлии Кузьменко оставили в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 23 октября.

Выбрать обвиняемой Дугарь меру пресечения в виде залога в размере 168 тысяч 160 гривен и возложить на нее дополнительные обязанности, и определить срок действия дополнительных обязанностей Дугарь до 23 октября включительно", - сказала судья.

Напомним, 25 августа в Шевченковском районном суде Киева началось рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Также сообщалось, что адвокаты подозреваемых что будут ходатайствовать о суде присяжных.

Дело Шеремета суд убийство Юлия Кузьменко адвокат
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