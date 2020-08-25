Відкати на масках для ЗСУ: суд заарештував трьох чиновників

Чиновники Збройних Сил вимагали хабар від постачальника медичних масок

Чиновники Збройних Сил вимагали хабар від постачальника медичних масок

Печерський районний суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у вимаганні та одержанні майже 1 мільйона гривень хабара за сприяння в постачанні медичних масок для Збройних Сил.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, рішенням суду їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Для начальника управління командування Медичних Сил Збройних Сил України, як імовірного організатора та співвиконавця цього злочину, визначено заставу розміром майже 13 млн грн, для командира роти медичної служби однієї з бригад ЗСУ – понад 3 млн грн, представника Державної інспекції енергетичного нагляду України – 230 тис грн”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, вони отримали від підприємця "відкат” за забезпечення перемоги у закупівлі Збройними Силами медичних масок для потреб військовослужбовців.

Розмір хабара за сприяння вони визначили з розрахунку 1 гривня за поставку 1 маски.

У разі доведення вини військовослужбовців та цивільних осіб, їм загрожує покарання від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень. Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок.