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25 серпня 2020, 12:42 10

СБУ викрила екскерівників "Укртрансбезпеки" у завданні понад 100 млн грн збитків державі

25 серпня 2020, 12:42 10
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Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової
Посадовці придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової
Фото: з відкритих джерел
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Служба безпеки України викрила механізм розтрати бюджетних коштів екскерівниками Державної служби України з безпеки на транспорті на понад 100 мільйонів гривень.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур.

Посадовці "Укртрансбезпеки" у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за вартістю, що значно вища від ринкової. До того ж комплектація обладнання не дозволяла їх використання за цільовим призначенням", - йдеться у повідомленні.

За висновками профільних експертів, дії чиновників завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

Правоохоронці провели санкціоновані судом слідчі дії у приміщеннях Міністерства інфраструктури України, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи. Під час обшуків вилучено документацію, яка підтверджує функціонування протиправної оборудки.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії. Після завершення судових експертиз прийматиметься рішення щодо повідомлення фігурантам провадження про підозри.

Раніше повідомлялось, що Служба безпеки України припинила протиправну діяльність однієї експертної фірми, яка сприяла штучному заниженню вартості комунальної землі.

СБУ бюджетні кошти бюджет корупція
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