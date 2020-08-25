Притула повідомив, що йде на вибори за кошти партії "Голос"
Кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив, що балотуватиметься на посаду Київського міського голови за кошти політичної партії "Голос".
Як передає RegioNews, про це він розповів на телеканалі Суспільного мовлення "UA:Перший".
За його словами, коли вже береш у "серйозних хлопців" гроші, то вже стаєш перед ними зобов’язаний.
У мене не перед ким зобов’язань немає. Перед жодним українським олігархом, чи столичним забудовником. Я йду на вибори за гроші партії "Голос", яка є парламентською партією і має державне фінансування. Я сплю спокійно, мені немає чого переживати", – зазначив Притула.
Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що Сергій Притула буде балотуватися на посаду київського міського голови від партії "Голос".
Кандидат у мери Києва Притула розповів, кого ніколи не візьме у свою команду.