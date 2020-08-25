17:20  25 серпня
У передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій
15:29  25 серпня
Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ
14:30  25 серпня
Відкати на масках для ЗСУ: суд заарештував трьох чиновників
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2020, 15:11 9

Притула повідомив, що йде на вибори за кошти партії "Голос"

25 серпня 2020, 15:11 9
Читайте также на русском языке
У нього немає фінансових зобов’язань перед жодним українським олігархом
У нього немає фінансових зобов’язань перед жодним українським олігархом
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Кандидат в мери Києва Сергій Притула заявив, що балотуватиметься на посаду Київського міського голови за кошти політичної партії "Голос".

Як передає RegioNews, про це він розповів на телеканалі Суспільного мовлення "UA:Перший".

За його словами, коли вже береш у "серйозних хлопців" гроші, то вже стаєш перед ними зобов’язаний.

У мене не перед ким зобов’язань немає. Перед жодним українським олігархом, чи столичним забудовником. Я йду на вибори за гроші партії "Голос", яка є парламентською партією і має державне фінансування. Я сплю спокійно, мені немає чого переживати", – зазначив Притула.

Нагадаємо, 11 серпня стало відомо, що Сергій Притула буде балотуватися на посаду київського міського голови від партії "Голос".

Кандидат у мери Києва Притула розповів, кого ніколи не візьме у свою команду.

вибори політика Київ гроші мер
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »