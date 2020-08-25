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25 серпня 2020, 15:45 12

Кучер звільнив підозрюваного в корупції директора департаменту Харківської ОДА

25 серпня 2020, 15:45 12
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Він вимагав кошти за підключення електроустановок приватної фірми
Фото: Facebook
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Директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Андрія Винниченка, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря, звільнено із займаної посади.

Відповідне розпорядження голови Харківської ОДА Олексія Кучера опубліковане на сайті адміністрації, передає RegioNews.

Звільнити Винниченка Андрія Сергійовича з посади директора департаменту капітального будівництва ... 21 серпня 2020 року за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.

Підставою для звільнення стала заява, яку подав Винниченко, а також лист Міністерства розвитку громад та територій від 19 серпня.

Нагадаємо, 4 серпня НАБУ затримало директора департаменту Харківської ОДА на хабарі в 1,32 млн, він вимагав гроші за підключення до електромережі.

Згодом суд взяв його під варту із правом застави у розмірі понад 630 тисяч гривень.

звільнення корупція ОДА Харківська область Олексій Кучер департамент
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