Кучер звільнив підозрюваного в корупції директора департаменту Харківської ОДА
Директора департаменту капітального будівництва Харківської ОДА Андрія Винниченка, якого підозрюють в отриманні 1,32 млн грн хабаря, звільнено із займаної посади.
Відповідне розпорядження голови Харківської ОДА Олексія Кучера опубліковане на сайті адміністрації, передає RegioNews.
Звільнити Винниченка Андрія Сергійовича з посади директора департаменту капітального будівництва ... 21 серпня 2020 року за згодою сторін", - йдеться в повідомленні.
Підставою для звільнення стала заява, яку подав Винниченко, а також лист Міністерства розвитку громад та територій від 19 серпня.
Нагадаємо, 4 серпня НАБУ затримало директора департаменту Харківської ОДА на хабарі в 1,32 млн, він вимагав гроші за підключення до електромережі.
Згодом суд взяв його під варту із правом застави у розмірі понад 630 тисяч гривень.