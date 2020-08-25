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25 августа 2020, 16:12 11

Пискуна уволили с должности советника Венедиктовой

25 августа 2020, 16:12 11
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Он пробыл на должности меньше месяца
Фото: Facebook
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила бывшего генпрокурора Святослава Пискуна с должности своего внештатного советника.

Об этом в Facebook сообщил активист Александр Леменов, передает RegioNews.

Святослава Пискуна уволили с должности советника генпрокурора. Странно, что не стало следствием отставки Венедиктовой. Она убрала с горизонта на Резницкой экс-трижды генпрокурора Пискуна своим приказом", - написал он.

Леменов также предположил, что решение об увольнении Пискуна "продиктовано в основном позицией Офиса президента".

В Офисе генерального прокурора пока не подтвердили эту информацию.

Напомним, 30 июля стало известно, что Святослава Пискуна назначили советником Венедиктовой, он работал советником вне штата на общественных началах.

Он трижды занимал должность генерального прокурора Украины в 2002-2003, 2004-2005 и в 2007 году.

Офис генпрокурора увольнение заявление Ирина Венедиктова Святослав Пискун
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