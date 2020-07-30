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Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової
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30 липня 2020, 19:10 1

Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової

30 липня 2020, 19:10 1
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Він працюватиме поза штатом на громадських засадах
Фото: Святослав Піскун Facebook
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Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, а фото самого наказу за підписом Ірини Венедіктової оприлюднив ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

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Опубліковано Юрієм Луценком Четвер, 30 липня 2020 р.

Як відомо, 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Нагадаємо, 27 липня Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака.

Учора, 29 липня Венедіктова представила свого першого заступника Говду.

Ірина Венедіктова Святослав Піскун радник генпрокурор призначення Юрій Луценко
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