Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової

Він працюватиме поза штатом на громадських засадах

Він працюватиме поза штатом на громадських засадах

Фото: Святослав Піскун Facebook

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, а фото самого наказу за підписом Ірини Венедіктової оприлюднив ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Як відомо, 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.

Нагадаємо, 27 липня Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака.

Учора, 29 липня Венедіктова представила свого першого заступника Говду.