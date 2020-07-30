Святослава Піскуна призначили радником Венедіктової
Він працюватиме поза штатом на громадських засадах
Він працюватиме поза штатом на громадських засадах
Генеральний прокурор Ірина Венедіктова призначила колишнього генпрокурора Святослава Піскуна своїм радником.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора, а фото самого наказу за підписом Ірини Венедіктової оприлюднив ексгенпрокурор Юрій Луценко у Facebook.
В бій ідуть лише ... молоді обличчяОпубліковано Юрієм Луценком Четвер, 30 липня 2020 р.
Як відомо, 61-річний Піскун тричі обіймав посаду генпрокурора: за часів президентства Леоніда Кучми та Віктора Ющенка.
Нагадаємо, 27 липня Венедіктова призначила нового прокурора Києва: ним став люстрований ексрадник Єрмака.
Учора, 29 липня Венедіктова представила свого першого заступника Говду.
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