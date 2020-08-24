В окупований Донецьк відправили 5 тисяч листівок до Дня Незалежності

Акція відбулася біля меморіалу загиблих поблизу Авдіївської промзони

Акція відбулася біля меморіалу загиблих поблизу Авдіївської промзони

Фото: Донецька ВЦА

В окупований Росією Донецьк із прифронтової Авдіївки на повітряних кульках відправили п’ять тисяч вітальних листівок з Днем незалежності України.

Про це повідомляє Донецька ВЦА, передає RegioNews.

Таким чином, активісти і волонтери привітали співвітчизників, які опинилися на окупованій території, зі святом.

Традицію відправлення листівок на той бік лінії розмежування кілька років тому започаткував волонтер і активіст Влад Іванов.

Приєднатися до акції міг кожен охочий за допомогою флешмобу, що на початку серпня розпочала Донецька облдержадміністрація. У соцмережах усі бажаючі писали із хештеґом #УкраїнськийДонецьк привітання з Днем незалежності України до мешканців окупованої частини Донеччини. Ці важливі слова підтримки й надрукували на вітальних листівках", - йдеться у повідомленні військово-цивільної адміністрації.

Також у бік тимчасово окупованого Донецька на повітряних кульках запустили прапор України.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.