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24 серпня 2020, 14:18 5

В окупований Донецьк відправили 5 тисяч листівок до Дня Незалежності

24 серпня 2020, 14:18 5
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Акція відбулася біля меморіалу загиблих поблизу Авдіївської промзони
Акція відбулася біля меморіалу загиблих поблизу Авдіївської промзони
Фото: Донецька ВЦА
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В окупований Росією Донецьк із прифронтової Авдіївки на повітряних кульках відправили п’ять тисяч вітальних листівок з Днем незалежності України.

Про це повідомляє Донецька ВЦА, передає RegioNews.

Таким чином, активісти і волонтери привітали співвітчизників, які опинилися на окупованій території, зі святом.

Традицію відправлення листівок на той бік лінії розмежування кілька років тому започаткував волонтер і активіст Влад Іванов.

Приєднатися до акції міг кожен охочий за допомогою флешмобу, що на початку серпня розпочала Донецька облдержадміністрація. У соцмережах усі бажаючі писали із хештеґом #УкраїнськийДонецьк привітання з Днем незалежності України до мешканців окупованої частини Донеччини. Ці важливі слова підтримки й надрукували на вітальних листівках", - йдеться у повідомленні військово-цивільної адміністрації.

Також у бік тимчасово окупованого Донецька на повітряних кульках запустили прапор України.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.

Донецька область Донецьк прапор День незалежності ОРДЛО
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