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24 серпня 2020, 12:24 6

Мер Дніпра Філатов проігнорував святкування Дня Незалежності

24 серпня 2020, 12:24 6
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На сайті міської ради було оприлюднене його привітання
На сайті міської ради було оприлюднене його привітання
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Мер Дніпра Борис Філатов проігнорував урочистості з нагоди Дня Незалежності.

Про це передає "Depo.Дніпро”, передає RegioNews.

За інформацією видання, керівництво міської ради Дніпра за кілька хвилин завершило протокольні заходи з нагоди Дня Незалежності.

Керівництво міськради проігнорувало покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка. Від міської ради були присутні лише близько 30 людей”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що покладання квітів відбулося дуже швидко й максимально формально.

А прес-служба оприлюднила привітання від міського голови Бориса Філатова на сайті міськради.

Нагадаємо, Зеленський розповів, коли повернуть парад на День Незалежності.

Також за рік міська рада Дніпра витратила на піар майже 30 млн, на рекламу діяльності чиновників з бюджету витрачаються десятки мільйонів.

Дніпро горсовет День незалежності свято Борис Філатов
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