Шмигаль: наша мета - створити сильну та ефективну державу

Глава Уряду закликав українців пам’ятати про єдність

Глава Уряду закликав українців пам’ятати про єдність

Фото: Кабмін

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців із Днем Незалежності і нагадав, що незалежність - це не даність.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, про це чітко нагадала російська агресія в Криму та на Донбасі.

Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну”, - заявив він.

Глава Кабміну зазначив, що з часу ухвалення Акту проголошення незалежності пройшло вже 29 років, і за цей час народилося нове покоління українців.

Ми маємо пам’ятати, що перш за все ми будуємо державу для наших дітей. Їхнє щасливе життя в Україні завтра — це наші з вами дії сьогодні. Наша мета — створити сильну, ефективну державу, турботу якої відчуватимуть всі громадяни”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.