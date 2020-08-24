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24 серпня 2020, 13:04 7

Шмигаль: наша мета - створити сильну та ефективну державу

24 серпня 2020, 13:04 7
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Глава Уряду закликав українців пам’ятати про єдність
Глава Уряду закликав українців пам’ятати про єдність
Фото: Кабмін
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль привітав українців із Днем Незалежності і нагадав, що незалежність - це не даність.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За його словами, про це чітко нагадала російська агресія в Криму та на Донбасі.

Тисячі українців загинули в боях саме за територіальну цілісність та суверенітет України. І сьогодні я дякую всім, хто боровся і продовжує боротись за незалежну європейську державу Україну”, - заявив він.

Глава Кабміну зазначив, що з часу ухвалення Акту проголошення незалежності пройшло вже 29 років, і за цей час народилося нове покоління українців.

Ми маємо пам’ятати, що перш за все ми будуємо державу для наших дітей. Їхнє щасливе життя в Україні завтра — це наші з вами дії сьогодні. Наша мета — створити сильну, ефективну державу, турботу якої відчуватимуть всі громадяни”, - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, Україна святкує День Незалежності, на Софійській площі пройшли урочистості, у столиці в посиленому режимі чергують правоохоронці.

Також ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.

Кабмін Україна привітання свято Деніс Шмигаль День незалежності
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