Зеленський розповів, коли повернуть парад на День Незалежності

Він скасував його проведення після обрання президентом

Він скасував його проведення після обрання президентом

Фото: Офіс президента

Військовий парад у Києві до Дня Незалежності будуть проводити тоді, коли Україна поверне всі свої території.

Про це під час урочистостей з нагоди Дня Незалежності заявив президенгт Зеленський, передає RegioNews.

На його думку, військова техніка має бути на Сході України.

Сьогодні всім ветеранам, добровольцям та волонтерам українці зможуть щиро подякувати та вклонитися під час їхньої ходи Хрещатиком. А наша військова техніка сьогодні на Сході. І я впевнений, що саме так і має бути. Бо танки, бронетранспортери, літаки – це не атракціон для киян і гостей столиці”, - сказав він.

Зеленський також заявив, що парад буде, коли Україна поверне свої території.

Коли ми повернемо всіх наших людей та всі наші території, коли на нашій землі буде сталий мир, ми зробимо великий парад усіх наших військ та техніки”, - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, упродовж двох останніх років за рішенням Зеленського військовий парад не проводиться. Натомість ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.