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21 серпня 2020, 20:36 1

У Марші захисників України візьме участь колона на підтримку політв’язнів режиму Зеленського

21 серпня 2020, 20:36 1
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Колона також планує навідатися "до політично відповідальних за призначення винних у справі Шеремета"
Колона також планує навідатися "до політично відповідальних за призначення винних у справі Шеремета"
Фото: Патріот Донбасу
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24 серпня, у День Незалежності в Києві маршем пройде колона на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.ua.

В рамках Маршу захисників України буде сформовано колону на підтримку новітніх політв’язнів, зокрема, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь", – йдеться у повідомленні.

Після закінчення Маршу колона планує навідатися до "тих представників влади, які несуть політичну відповідальність за ганебне призначення винних у справі Шеремета".

Нагадаємо, що 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочнеться розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. О 13:00 відбудеться підготовче засідання.

Також відомо, що адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних.

політика Володимир Зеленський Павло Шеремет Юлія Кузьменко Антоненко Яна Дугарь День незалежності 24 серпня
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