У Марші захисників України візьме участь колона на підтримку політв’язнів режиму Зеленського

Колона також планує навідатися "до політично відповідальних за призначення винних у справі Шеремета"

Колона також планує навідатися "до політично відповідальних за призначення винних у справі Шеремета"

Фото: Патріот Донбасу

24 серпня, у День Незалежності в Києві маршем пройде колона на підтримку Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко і Яни Дугарь

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Depo.ua.

В рамках Маршу захисників України буде сформовано колону на підтримку новітніх політв’язнів, зокрема, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, Яни Дугарь", – йдеться у повідомленні.

Після закінчення Маршу колона планує навідатися до "тих представників влади, які несуть політичну відповідальність за ганебне призначення винних у справі Шеремета".

Нагадаємо, що 25 серпня у Шевченківському районному суді Києва розпочнеться розгляд по суті справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. О 13:00 відбудеться підготовче засідання.

Також відомо, що адвокати підозрюваних клопотатимуть про суд присяжних.