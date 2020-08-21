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21 серпня 2020, 18:33 4

Танкер Delfi не встигнуть підняти до Дня незалежності - виконавець робіт

21 серпня 2020, 18:33 4
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Наступного тижня завершиться лише перший етап робіт
Наступного тижня завершиться лише перший етап робіт
Фото: ДСНС
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В Одесі танкер "Делфі" не зможуть відбуксирувати з міського пляжу до 24 серпня.

Про це заявив на брифінгу керівник групи компаній "Краншип", яка виконує роботи, Андрій Іванов, передає RegioNews.

За словами керівника компанії, зараз проводяться підготовчі роботи за затвердженим планом, який вже зазнав деяких змін, однак йому не відомо, чому міністр інфраструктури озвучив дату 24 серпня.

10 серпня ми підписали договір, де зобов'язалися протягом двох місяців виконати весь обсяг робіт... Міністр мені не дзвонив, у мене не питав (про дату буксирування судна - ред.)", - сказав Іванов.

Він додав, що зараз фахівці працюють над тим, щоб вирівняти судно, для цього розчищається дно від великих каменів, які знаходяться біля танкера.

Корпус судна прогнив, тому чіпляти тороси до нього не можна - під впливом силового навантаження метал ламається. У зв'язку з даною проблемою танкер слід максимально полегшити. Наразі з його відсіків вже витягли 150 куб. метрів піску, осушують всі танки (ємкості для нафтопродуктів) і зачищають їх від залишків нафтопродуктів, закладають пробоїни тощо”, - сказав він.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що компанія "Краншип" повинна відігнати танкер з пляжу до Дня незалежності.

14 серпня судновласник Delfi подав позов до суду з вимогою заборонити піднімати танкер.

Одеса Delfi інфраструктура пляж Танкер День незалежності
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