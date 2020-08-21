В Марше защитников Украины примет участие колонна в поддержку политзаключенных режима Зеленского

Колонна также планирует наведаться "к политически ответственным за назначение виновных в деле Шеремета"

Колонна также планирует наведаться "к политически ответственным за назначение виновных в деле Шеремета"

Фото: Патриот Донбасса

24 августа, в День Независимости в Киеве маршем пройдет колонна в поддержку Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Depo.ua.

В рамках Марша защитников Украины будет сформировано колонну в поддержку новых политзаключенных, в частности, Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко, Яны Дугарь", – говорится в сообщении.

После окончания Марша колонна планирует наведаться к "тем представителям власти, которые несут политическую ответственность за позорное назначения виновных по делу Шеремета".

Напомним, что 25 августа в Шевченковском районном суде Киева начнется рассмотрение по существу дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. В 13:00 состоится подготовительное заседание.

Также известно, что адвокаты подозреваемых что будут ходатайствовать о суде присяжных.