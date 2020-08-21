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21 августа 2020, 16:24 23

МВД инициировало изменения в Избирательный кодекс по поводу охраны участков

21 августа 2020, 16:24 23
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Участки планируют охранять в течении трех дней
Участки планируют охранять в течении трех дней
Фото: Facebook
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Министерство внутренних дел инициировало изменения в Избирательный кодекс относительно сроков охраны избирательных участков во время местных выборов.

Об этом во время брифинга в Вышгороде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает RegioNews.

По словам Авакова, сегодня срок охраны избирательных участков составляет восемь дней до выборов, но МВД намерено сократить его.

Это очень большая нагрузка на весь личный состав. Поэтому мы будем исходить из инициативы - охрана участков три дня", - отметил министр.

Он добавил, что эту инициативу уже рассматривает соответствующий комитет Верховной Рады.

Напомним, Аваков обещает контролировать местные выборы по самым высоким стандартам.

Арсен Аваков закон МВД парламент Местные выборы охрана
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