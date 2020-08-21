Фонд Держмайна виставить на продаж перші 18 спиртзаводів

Аукціони пройдуть на початку осені

Аукціони пройдуть на початку осені

Фото: flickr

Перші 18 з 78 раніше заявлених на приватизацію спиртзаводів вже проходять активну підготовку до аукціону.

Про це повідомляє пресслужба Фонду держмайна, передає RegioNews.

За даними відомства, решту заводів також будуть поступово виводити на продаж.

Наше головне завдання – якісно підготувати об'єкти спиртової галузі до приватизації, розкрити потенційним інвесторам всю необхідну інформацію про них, виставити їх на чесний і прозорий аукціон", - йдеться у повідомленні.

У Фонді додали, що очікують від аукціонів високої конкуренції, адже це дасть можливість інвесторам зайти на прибутковий ринок, який був "роками закритий та монополізований”.

Нагадаємо, в Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів, доступ до приватизаційних аукціонів матимуть вітчизняні і закордонні інвестори.

Кабінет Міністрів схвалив програму приватизації спиртзаводів, її планують реалізувати до 2024 року.