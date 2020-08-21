Майже половина українців не вважають Україну незалежною - соціологи

Десята частина опитаних не може відповісти на це питання

Десята частина опитаних не може відповісти на це питання

Фото: з відкритих джерел

Виходячи з даних всеукраїнського соціологічного опитування населення, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" 48,6% українців вважають, що Україна не є незалежною державою.

Як передає RegioNews, дані соцдослідження були оприлюднені на пресконференції в "Інтерфакс-Україна".

Наголошується, що вірять в незалежність держави ще 40,5%, а 10,9% в цілому не змогли відповісти на запитання.

Відповідаючи на питання, чи незалежний президент Володимир Зеленський у своїх рішеннях і діях або на його рішення та дії впливають інші країни, або міжнародні організації, 7,4% відповіли, що президент повністю незалежний, 47,8% - в деяких питаннях незалежний, в інших – залежний, 40,2% - повністю залежний від впливу інших країн і міжнародних організацій.

Корисним вважають такий вплив лише 4,1% опитаних, у той час як 52,1% вважають його скоріше шкідливим, а 33,1% - в рівній мірі корисним і шкідливим.

Крім того, на питання, незалежний Кабінет міністрів у своїх рішеннях і діях, або на його рішення та дії впливають інші країни або міжнародні організації, 6% відповіли, що Кабмін повністю незалежний, 45,9% - у деяких питаннях незалежний, в інших – залежний, 42% - повністю залежний від впливу інших країн і міжнародних організацій, а 6,1% не змогли відповісти.

Наголошується, що були опитані 3012 респондентів, помилка вибірки складає 1,1-1,83%.

Раніше повідомлялося, що якщо б вибори до Верховної Ради відбулися в середині серпня 2020 року, то до парламенту пройшли б чотири політичні сили: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність" та ВО "Батьківщина".