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20 серпня 2020, 21:15 1

Попри заборону уряду частина хасидів вже приїхала в Умань

20 серпня 2020, 21:15 1
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Єврейська громада України розповіла, що офіційної заборони від уряду немає
Єврейська громада України розповіла, що офіційної заборони від уряду немає
Фото: flickr
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Через відсутність офіційної заборони від українського уряду на приїзд хасидів в Умань, частина паломників уже прибула до міста.

Про це керівник Об’єднаної єврейської громади України Міхаель Ткач розповів в ефірі Суспільної студії, пише Regionews.

У першу чергу, треба дочекатись рішення уряду. Це найголовніше питання, і відповідальність за нього має взяти на себе керівництво країни”, — зазначив він.

Ткач наголосив, що нині в Україні немає юридичних механізмів, на основі яких можна заборонити паломництво, а зробити це може "лише вольове рішення уряду”. Він також додав, що момент, коли хасидам можна було б заборонити приїжджати до Умані, вже упущено, навіть попри те, що свято відбудеться у вересні.

Я вважаю, що наразі буде складно заборонити паломництво. Хасиди вже поїхали та зупинити їх буде майже неможливо”, — наголосив Ткач.

Керівник єврейської громади зазначив, що Міністерству внутрішніх справ необхідно буде взяти відповідальність у двох питаннях: забезпечення норм карантину та безпеки паломників.

На мою думку, аргументи мера Умані не безпідставні. І думки та побоювання громади також. Але у ситуації, в якій ми зараз знаходимося, необхідно звернути увагу на виділення певного ресурсу для дотримання норм безпеки та карантину. Обмежити паломництво можна, а от заборонити, як я думаю, вже неможливо”, — підсумував Міхаель Ткач.

Нагадаємо, мер Умані Олександр Цебрій, який запропонував заблокувати в'їзди в місто, щоб не пустити хасидів, приїхав у Київ під Офіс президента України, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським для запобігання масового приїзду хасидів в Умань.

Також мер Умані розповів, як провів ніч під ОП в очікуванні на Зеленського.

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