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21 серпня 2020, 14:19 2

В уряді хочуть прискорити інфляцію: прем'єр зробив заяву

21 серпня 2020, 14:19 2
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Шмигаль каже, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде за результатами року
Шмигаль каже, що рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде за результатами року
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Рівень інфляції у нашій державі впав до надто низького рівня. Для підтримки експортерів та розігріву економіки ціни повинні зростати швидшими темпами.

Як повідомляє RegioNews, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в інтерв'ю агентству "Укрінформ".

"Що стосується інфляції. Вона пожвавлює економіку, а нам це зараз дуже потрібно. Ми повинні створювати робочі місця, сприяти експорту, розвитку промисловості і т.д., а 2% інфляції під час кризи - це дуже мало", - сказав він.

За його словами, усі країни докладають зусиль, щоб наповнювати свої економіки обіговими коштами і стимулювати рух коштів, а не навпаки, сповільнювати цей процес.

Стосовно рівня інфляції, який дозволить наповнювати державний бюджет, Шмигаль зазначив, що є відповідні макропрогнозники Міністерства економіки (11,6% грудень до грудня, - ред.).

"І тут я не відступлюсь, - це наш збалансований консенсус-прогноз", - сказав він.

За його словами рівень інфляції в макропрогнозі вищий, ніж той, який буде за результатами року.

"Тут потрібно також зважати на позицію і цільові показники Національного банку. Його індикатор, як відомо, становить 5% (+/-1%). Я вважаю, що в нашій економічній ситуації для підтримки українських експортерів та "розігріву" економіки прийнятним був би показник інфляції в межах 6-7%", - сказав прем’єр.

Раніше у НБУ пояснили, як відбувається регулювання інфляції.

Україна НБУ прем'єр економіка Міністерство
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