В Україні планують приватизувати 78 спиртзаводів

Доступ до приватизаційних аукціонів матимуть вітчизняні і закордонні інвестори

Доступ до приватизаційних аукціонів матимуть вітчизняні і закордонні інвестори

Фото: BezTabu

В Україні готується великий перелік об'єктів, які повинні бути продані з аукціонів до кінця поточного року. Перші аукціони пройдуть на початку осені.

Про це розповів Тарас Єлейко, заступник голови Фонду держмайна, передає RegioNews з посиланням на Страна.ua.

Зараз ми готуємо до приватизації спиртзаводи – сумарно їх 78 у всій країні. На початку осені пройдуть перші аукціони з спиртозаводами. Стартові ціни будуть сформовані на рівні балансових вартостей. Але з точки зору ринку це будуть цікаві ціни. Рівний доступ мають як українські, так і зарубіжні інвестори", – повідомив Єлейко.

За його словами, ФДМУ сподівається, що приватизація спиртозаводів збільшить експортний потенціал України, тому що потужностей з виробництва спирту є більше, ніж Україна може спожити.

Нагадаємо, сьогодні прем`єр Денис Шмигаль повідомив, що бюджет отримає близько 1 мільярда гривень від великої приватизації.