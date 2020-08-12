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12 серпня 2020, 16:06 6

Кабінет Міністрів схвалив програму приватизації спиртзаводів

12 серпня 2020, 16:06 6
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Її планують реалізувати до 2024 року
Її планують реалізувати до 2024 року
Фото: flickr
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Кабінет міністрів схвалив "Програму реформування та розвитку спиртової галузі", в рамках якої державні спиртзаводи планується виставити на продаж.

Рішення було ухвалене під час засідання Уряду 12 серпня, передає RegioNews.

За словами міністра економіки Ігора Петрашка, постанова допоможе розблокувати приватизацію підприємств, які були передані на приватизацію до Фонду державного майна.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту постанови, основними завданнями програми є створення умов для удосконалення державної політики розвитку спиртової галузі.

Вона передбачаэ приватизацію спиртових заводів, боротьбу з "тіньовим" ринком спирту, формування умов для становлення в Україні конкурентного ринку.

Нагадаємо, 29 липня стало відомо, що в Україні готується великий перелік об'єктів, які повинні бути продані з аукціонів до кінця поточного року.

Кабмін спиртзавод приватизація Програма Деніс Шмигаль економіка
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