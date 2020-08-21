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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
21 августа 2020, 15:13 4

Фонд госимущества выставит на продажу первые 18 спиртзаводов

21 августа 2020, 15:13 4
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Аукционы пройдут в начале осени
Аукционы пройдут в начале осени
Фото: flickr
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Первые 18 из 78 ранее заявленных на приватизацию спиртзаводов уже проходят активную подготовку к аукциону.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает RegioNews.

По данным ведомства, остальные заводы также будут постепенно выводиться на продажу.

Наша главная задача - качественно подготовить объекты спиртовой отрасли к приватизации, раскрыть потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о них, выставить их на честный и прозрачный аукцион", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что ожидают от аукционов высокой конкуренции, ведь это даст возможность инвесторам войти на прибыльный рынок, который был "годами закрыт и монополизирован".

Напомним, в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов, доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы.

Кабинет Министров одобрил программу приватизации спиртзаводов, ее планируют реализовать до 2024 года.

спиртзавод Украина Фонд госимущества Завод приватизация
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