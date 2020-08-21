Фонд госимущества выставит на продажу первые 18 спиртзаводов
Первые 18 из 78 ранее заявленных на приватизацию спиртзаводов уже проходят активную подготовку к аукциону.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества, передает RegioNews.
По данным ведомства, остальные заводы также будут постепенно выводиться на продажу.
Наша главная задача - качественно подготовить объекты спиртовой отрасли к приватизации, раскрыть потенциальным инвесторам всю необходимую информацию о них, выставить их на честный и прозрачный аукцион", - говорится в сообщении.
В Фонде добавили, что ожидают от аукционов высокой конкуренции, ведь это даст возможность инвесторам войти на прибыльный рынок, который был "годами закрыт и монополизирован".
Напомним, в Украине планируют приватизировать 78 спиртзаводов, доступ к приватизационным аукционам будут иметь отечественные и зарубежные инвесторы.
Кабинет Министров одобрил программу приватизации спиртзаводов, ее планируют реализовать до 2024 года.