Я дуже задоволений Кравчуком – Володимир Зеленський

Президент оцінив підсумки засідання ТКГ

Президент оцінив підсумки засідання ТКГ

Фото з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.

Про це Зеленський заявив сьогодні журналістам у Херсонській області під час брифінгу, пише RegioNews.

Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу сказати: вдячний Кучмі - він справді багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення", - зазначив президент.

За словами Зеленського, вже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає і це велике досягнення.

Глава держави зазначив, що переговори у форматі мінського процесу повинні продовжуватися - ТКГ повинна постійно зустрічатися поки у відеоформаті через COVID-19.

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Нагадаємо, за результатами нового засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вдалося домовитися за чотири нові ділянки розведення сил і засобів .