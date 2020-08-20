Я дуже задоволений Кравчуком – Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що задоволений результатами роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі під керівництвом Леоніда Кравчука.
Про це Зеленський заявив сьогодні журналістам у Херсонській області під час брифінгу, пише RegioNews.
Я дуже задоволений Леонідом Макаровичем Кравчуком. Ще раз хочу сказати: вдячний Кучмі - він справді багато роботи зробив. Дуже задоволений, зараз є досягнення", - зазначив президент.
За словами Зеленського, вже місяць бойових поранень і бойових жертв на фронті немає і це велике досягнення.
Глава держави зазначив, що переговори у форматі мінського процесу повинні продовжуватися - ТКГ повинна постійно зустрічатися поки у відеоформаті через COVID-19.
Нагадаємо, за результатами нового засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вдалося домовитися за чотири нові ділянки розведення сил і засобів .