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20 августа 2020, 17:16 5

Я очень доволен Кравчуком – Владимир Зеленский

20 августа 2020, 17:16 5
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Президент оценил итоги заседания ТКГ
Президент оценил итоги заседания ТКГ
Фото из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга, пишет RegioNews.

Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу сказать: благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - отметил президент.

По словам Зеленского, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет и это большое достижение.

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за COVID-19.

Напомним, по результатам нового заседания Трехсторонней контактной группы касательно ситуации на Донбассе удалось договорится по четырем новым участкам разведения сил и средств .

Донбасс РФ Владимир Зеленский переговоры ТКГ Леонид Кравчук
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