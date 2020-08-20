Я очень доволен Кравчуком – Владимир Зеленский

Президент оценил итоги заседания ТКГ

Президент оценил итоги заседания ТКГ

Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством Леонида Кравчука.

Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга, пишет RegioNews.

Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу сказать: благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - отметил президент.

По словам Зеленского, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет и это большое достижение.

Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за COVID-19.

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Напомним, по результатам нового заседания Трехсторонней контактной группы касательно ситуации на Донбассе удалось договорится по четырем новым участкам разведения сил и средств .