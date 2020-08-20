Я очень доволен Кравчуком – Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удовлетворен результатами работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе под руководством Леонида Кравчука.
Об этом Зеленский заявил сегодня журналистам в Херсонской области во время брифинга, пишет RegioNews.
Я очень доволен Леонидом Макаровичем Кравчуком. Еще раз хочу сказать: благодарен Кучме - он действительно много работы сделал. Очень доволен, сейчас есть достижения", - отметил президент.
По словам Зеленского, уже месяц боевых ранений и боевых жертв на фронте нет и это большое достижение.
Глава государства отметил, что переговоры в формате минского процесса должны продолжаться - ТКГ должна постоянно встречаться пока в видео-формате из-за COVID-19.
Напомним, по результатам нового заседания Трехсторонней контактной группы касательно ситуации на Донбассе удалось договорится по четырем новым участкам разведения сил и средств .