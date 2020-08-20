Україна ще не отримала список на обмін полоненими з російської сторони

Україна передала свій список на обмін

Україна передала свій список на обмін

Україна поки ще не отримала список осіб, яких готують для обміну з російської сторони. У свою чергу українська сторона вже передала список для обміну.

Про це на брифінгу під час візиту в Херсонську область заявив президент Володимир Зеленський, інформує Regionews.

За його словами, дане питання обговорювалося під час вчорашнього засідання ТКГ.

Передали списки на обмін. Ми ще не отримали повністю списки з тієї сторони", - сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання представників ЗМІ Херсонщини. Опубліковано Офіс Президента України Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 7 серпня Єрмак анонсував новий обмін полоненими у форматі "100 на 100".

13 серпня Україна передала в ОБСЄ свій оновлений список на обмін полоненими.