Переговори по Донбасу: стали відомі результати нового засідання ТКГ
За результатами нового засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вдалося домовитися за чотири нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента України.
Крім цього, ТКГ були досягнуті домовленості по 20 ділянках розмінування, а українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.
Також сторони досягли угоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну. Українська сторона в черговий раз підкреслила виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.
Повідомляється, що досягнуті рішення дозволять просунутися у виконанні домовленостей лідерів "нормандського" формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.
Наголошується, що засідання ТКГ проходило у форматі відеоконференції. Українську делегацію очолював перший президент України Леонід Кравчук, а також заступник глави делегації Вітольд Фокін.
Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня у форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.
Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.