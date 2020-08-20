Переговори по Донбасу: стали відомі результати нового засідання ТКГ

Узгоджені чотири нові ділянки розведення сил

Узгоджені чотири нові ділянки розведення сил

Фото: з відкритих джерел

За результатами нового засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вдалося домовитися за чотири нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента України.

Крім цього, ТКГ були досягнуті домовленості по 20 ділянках розмінування, а українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Також сторони досягли угоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну. Українська сторона в черговий раз підкреслила виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Повідомляється, що досягнуті рішення дозволять просунутися у виконанні домовленостей лідерів "нормандського" формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Наголошується, що засідання ТКГ проходило у форматі відеоконференції. Українську делегацію очолював перший президент України Леонід Кравчук, а також заступник глави делегації Вітольд Фокін.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня у форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.