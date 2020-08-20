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20 серпня 2020, 09:06 7

Переговори по Донбасу: стали відомі результати нового засідання ТКГ

20 серпня 2020, 09:06 7
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Узгоджені чотири нові ділянки розведення сил
Узгоджені чотири нові ділянки розведення сил
Фото: з відкритих джерел
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За результатами нового засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі вдалося домовитися за чотири нові ділянки розведення сил і засобів на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу президента України.

Крім цього, ТКГ були досягнуті домовленості по 20 ділянках розмінування, а українська сторона підтримала необхідність розробки рамкового рішення ТКГ з протимінної діяльності, що допоможе оптимізувати подальшу роботу з цього питання.

Також сторони досягли угоди щодо списків утримуваних осіб, які готуються до обміну. Українська сторона в черговий раз підкреслила виконання всіх домовленостей про підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб і підтвердила інформацію про осіб, яку запитували учасники консультацій.

Повідомляється, що досягнуті рішення дозволять просунутися у виконанні домовленостей лідерів "нормандського" формату, досягнутих в Парижі, і наблизитися до проведення саміту "нормандської четвірки" в Берліні.

Наголошується, що засідання ТКГ проходило у форматі відеоконференції. Українську делегацію очолював перший президент України Леонід Кравчук, а також заступник глави делегації Вітольд Фокін.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня у форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Кравчук пропонує відмовитися від поняття "особливий статус" для ОРДЛО, тому що нібито поняття "особливий статус" суперечить українському законодавству.

Леонід Кравчук ТКГ Донбас мінські угоди перемовини війна ОРДЛО
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