09:49  20 серпня
В Україні встановлено черговий антирекорд по Covid-19: за добу захворіли 2134 людини
12:46  20 серпня
В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
08:19  20 серпня
Доба на Донбасі: бойовики тричі порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
20 серпня 2020, 14:15 2

Мера Глухова Терещенка поновили на посаді

20 серпня 2020, 14:15 2
Читайте также на русском языке
Ухвала суду на користь мера підлягає негайному виконанню
Ухвала суду на користь мера підлягає негайному виконанню
Фото: Sumy Today
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 20 серпня, Сумський окружний адмінсуд ухвалив рішення у справі про поновлення на роботі Глухівського міського голови Мішеля Терещенка.

Про це пише RegioNews з посиланням на Sumy Today.

Терещенко звернувся із позовом до виконкому та Глухівської міськради про визнання протиправним та скасування рішення, яким було припинено його повноваження міського голови у березні цього року, та поновлення на посаді. Як зазначив сам міський голова, підставою для такого голосування тоді стала його заява про припинення повноважень, яку він відкликав ще в жовтні 2018 року. Представник відповідача із цим погодився.

На початку засідання він подав клопотання про закриття провадження у справі. Підставою цього стало рішення Глухівської міськради, прийняте на сесії 6 серпня, яким скасовується березневе рішення про звільнення Терещенка з посади міського голови та його поновлення.

Як відомо, на сесії 6 серпня другим питанням розглянули дострокове припинення повноважень Мішеля Терещенка. І більшістю голосів таємного голосування його "звільнили" вдруге уже з інших підстав. А саме, відсутністю на робочому місці за 2019-2020 роки з нез'ясованих причин 242 робочих днів та порушенням Конституції України, законів, прав та свобод громадян.

Суд у задоволенні такого клопотання відмовив і ухвалив поновити міського голову Глухова Мішеля Терещенка на посаді.

Нагадаємо, мер Конотопа під посольством РФ спалив російський прапор

суд звільнення мер горсовет Сумська область посада Глухів
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Кабмін 20 серпня ухвалить рішення щодо хасидів, - мер Умані
20 серпня 2020, 11:09
У Дніпрі директора метрополітену підозрюють у махінаціях на 240 млн грн
20 серпня 2020, 10:32
Сьогодні почнуть судити тещу Притули: подробиці справи
20 серпня 2020, 10:27
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Львів на низькому старті. Хто вирішив кинути виклик "вічному" меру Садовому
Чернігівські парадокси: як мер Атрошенко з’їдає рейтинг "Слуги народу"
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »