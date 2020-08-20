Мера Глухова Терещенка поновили на посаді

Ухвала суду на користь мера підлягає негайному виконанню

Ухвала суду на користь мера підлягає негайному виконанню

Фото: Sumy Today

Сьогодні, 20 серпня, Сумський окружний адмінсуд ухвалив рішення у справі про поновлення на роботі Глухівського міського голови Мішеля Терещенка.

Про це пише RegioNews з посиланням на Sumy Today.

Терещенко звернувся із позовом до виконкому та Глухівської міськради про визнання протиправним та скасування рішення, яким було припинено його повноваження міського голови у березні цього року, та поновлення на посаді. Як зазначив сам міський голова, підставою для такого голосування тоді стала його заява про припинення повноважень, яку він відкликав ще в жовтні 2018 року. Представник відповідача із цим погодився.

На початку засідання він подав клопотання про закриття провадження у справі. Підставою цього стало рішення Глухівської міськради, прийняте на сесії 6 серпня, яким скасовується березневе рішення про звільнення Терещенка з посади міського голови та його поновлення.

Як відомо, на сесії 6 серпня другим питанням розглянули дострокове припинення повноважень Мішеля Терещенка. І більшістю голосів таємного голосування його "звільнили" вдруге уже з інших підстав. А саме, відсутністю на робочому місці за 2019-2020 роки з нез'ясованих причин 242 робочих днів та порушенням Конституції України, законів, прав та свобод громадян.

Суд у задоволенні такого клопотання відмовив і ухвалив поновити міського голову Глухова Мішеля Терещенка на посаді.

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