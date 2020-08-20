На Львівщині припинили роботу "реабілітаційного центру", де незаконно утримували десятки людей

У центрі проти власної волі перебували 17 осіб

У центрі проти власної волі перебували 17 осіб

Фото: Facebook

До закладу під приводом реабілітації поміщали осіб з нарко- та алкозалежністю, яких примусово утримували та «лікували» за гроші, отримані від родичів.

Про це пише RegioNews з посиланням на ГУ Нацполіції Львівської області.

У закладі перебували 17 осіб віком від 19 до 40 років, мешканці Львівської області, а також жителі Києва, Тернополя та Харкова, яких утримували проти власної волі, проводячи примусове "лікування". Самостійно залишити центр вони не могли, оскільки перебували під постійним наглядом персоналу. Дзвінки та розмови по телефону також контролювалися. Вартість перебування одного "пацієнта" складала 10 тисяч гривень на місяць", - повідомив очільник поліції Львівщини, полковник поліції Василь Віконський.

Керівниками "реабілітаційного центру" виявилися 40-річний мешканець міста Львова, який безпосередньо здійснював керівництво над персоналом, та 43-річна жінка, яка проживала у закладі та спілкувалася з родичами нарко- і алкозалежних з метою отримання від них грошей.

Керівники закладу не мали жодних дозвільних документів на зайняття такою діяльністю і взагалі не мають стосунку до медичної сфери.

Слідчі провели обшуки в одному з "реабілітаційних центрів", розташованому у приватному будинку в одному з сіл Жовківського району. Правоохоронці вилучили документацію на осіб, які проходили "реабілітацію", гроші, комп’ютерну техніку, а також інші речові докази протиправної діяльності.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Поліція встановлює усіх осіб, причетних до вказаної незаконної діяльності. Досудове розслідування триває.

На Львівщині правоохоронці викрили і припинили роботу "реабілітаційного центру", де незаконно утримували десятки... Опубліковано Поліція Львівської області Четвер, 20 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 17 серпня у Харкові викрито діяльність псевдореабілітаційного центру, де насильно утримували людей.