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19 серпня 2020, 12:08 12

СБУ буде контролювати вагу фур на дорогах - Зеленський

19 серпня 2020, 12:08 12
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Президент вважає, що контролюючий орган потребує перезавантаження
Президент вважає, що контролюючий орган потребує перезавантаження
Фото: скріншот відео
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Контролем за вагою вантажівок на дорогах будуть займатися Служба безпеки України і Нацполіція, оскільки “Укртрансбезпека” як контролюючий орган потребує перезавантаження.

Про це заявив журналістам президент Володимир Зеленський під час візиту до Запорізької області, передає RegioNews.

За словами президента, влада буде впроваджувати автоматичну систему зважування вантажівок, щоб не руйнувати дороги під час збору врожаю.

Однак він вважає, що корупція у відомстві існує через людський фактор, тому тимчасово дотримання нормативів на дорогах, крім "Укртрансбезпеки”, перевірятимуть поліція і СБУ.

Якщо з дорогами буде все в порядку, то в країні відбудеться прорив у внутрішньому туризмі. Адже ближче і дешевше доїхати по нормальній дорозі автомобілем, ніж літати за кордон, наприклад, до Туреччини”, - сказав президент.

Нагадаємо, 19 серпня президент Зеленський прибув із робочим візитом у Запорізьку область.

Володимир Зеленський СБУ заява дороги контроль Запоріжжя
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