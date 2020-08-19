Президент Зеленський прибув із робочим візитом у Запорізьку область

Стали відомі заходи, в яких він візьме участь

Стали відомі заходи, в яких він візьме участь

Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що під час візиту він візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Зеленський планує ознайомитися із перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво”.

Також Глава держави обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через річку Дніпро”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій на Сході України.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялось, що президент Зеленський планує приїхати у Запоріжжя.

Також голова Запорізької ОДА Боговін представив своїх чотирьох заступників. Він заявив, що особисто проводив співбесіди з кандидатами.