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19 серпня 2020, 11:15 12

Президент Зеленський прибув із робочим візитом у Запорізьку область

19 серпня 2020, 11:15 12
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Стали відомі заходи, в яких він візьме участь
Стали відомі заходи, в яких він візьме участь
Фото: Офіс президента
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Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.

Відомо, що під час візиту він візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.

Зеленський планує ознайомитися із перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво”.

Також Глава держави обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через річку Дніпро”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій на Сході України.

Нагадаємо, 18 серпня повідомлялось, що президент Зеленський планує приїхати у Запоріжжя.

Також голова Запорізької ОДА Боговін представив своїх чотирьох заступників. Він заявив, що особисто проводив співбесіди з кандидатами.

Володимир Зеленський президент Запоріжжя область візит
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