Президент Зеленський прибув із робочим візитом у Запорізьку область
Президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Запорізької області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента, передає RegioNews.
Відомо, що під час візиту він візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону до 2027 року.
Зеленський планує ознайомитися із перебігом реалізації в області програми "Велике будівництво”.
Також Глава держави обговорить питання спорудження в Запоріжжі автотранспортної магістралі через річку Дніпро”, - йдеться в повідомленні.
Крім того, Зеленський зустрінеться з ветеранами бойових дій на Сході України.
Нагадаємо, 18 серпня повідомлялось, що президент Зеленський планує приїхати у Запоріжжя.
Також голова Запорізької ОДА Боговін представив своїх чотирьох заступників. Він заявив, що особисто проводив співбесіди з кандидатами.