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18 серпня 2020, 19:22 2

Зеленський завтра приїде у Запоріжжя

18 серпня 2020, 19:22 2
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Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена
Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена
Фото: Факти
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Президент Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, відвідає Запорізьку область.

Поїздка анонсована на сайті облдержадміністрації, пише Regionews.

Завтра, 19 серпня, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Запорізьку область", - йдеться в анонсі.

Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена. Проте неофіційно журналістам повідомили, що Президент планує ознайомитися з будівництвом мостів через Дніпро.

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, у Зеленського на авіаперельоти в серпні витратили понад 1,2 мільйона гривень.

Володимир Зеленський президент ОДА Запоріжжя область візит
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