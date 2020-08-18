Зеленський завтра приїде у Запоріжжя

Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена

Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена

Фото: Факти

Поїздка анонсована на сайті облдержадміністрації, пише Regionews.

Завтра, 19 серпня, відбудеться робоча поїздка Президента України Володимира Зеленського в Запорізьку область", - йдеться в анонсі.

Програма поїздки глави держави поки не оприлюднена. Проте неофіційно журналістам повідомили, що Президент планує ознайомитися з будівництвом мостів через Дніпро.

Нагадаємо, як стало відомо сьогодні, у Зеленського на авіаперельоти в серпні витратили понад 1,2 мільйона гривень.