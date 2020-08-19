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19 августа 2020, 12:08 13

СБУ будет контролировать вес фур на дорогах - Зеленский

19 августа 2020, 12:08 13
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Президент считает, что контролирующий орган нуждается в перезагрузке
Президент считает, что контролирующий орган нуждается в перезагрузке
Фото: скриншот видео
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Контролем за весом фур на дорогах будут заниматься Служба безопасности Украины и Нацполиция, поскольку "Укртрансбезопасность" как контролирующий орган требует перезагрузки.

Об этом заявил журналистам президент Владимир Зеленский во время визита в Запорожскую область, передает RegioNews.

По словам президента, власть будет внедрять автоматическую систему взвешивания грузовиков, чтобы не разрушать дороги во время сбора урожая.

Однако он считает, что коррупция в ведомстве существует из-за человеческого фактора, поэтому временно соблюдение нормативов на дорогах, кроме "Укртрансбезопасности", будут проверять полиция и СБУ.

Если с дорогами будет все в порядке, то в стране произойдет прорыв во внутреннем туризме. Ведь ближе и дешевле доехать по нормальной дороге автомобилем, чем летать за границу, например, в Турцию", - сказал президент.

Напомним, 19 августа президент Зеленский прибыл с рабочим визитом в Запорожскую область.

Владимир Зеленский СБУ заявление дороги контроль Запорожье
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