14:48  18 серпня
ДБР відкрило кримінальну справу проти Порошенка і Луценка
11:48  18 серпня
Місцеві вибори: на Одещині виявили масову зміну місця голосування
18:04  18 серпня
На Донбасі від початку доби обстрілів не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2020, 21:38 4

Олена Лукаш заявила, що перехворіла коронавірусом

18 серпня 2020, 21:38 4
Читайте также на русском языке
Хворобу ексчиновниця перенесла в середній формі
Хворобу ексчиновниця перенесла в середній формі
Читайте также
на русском языке

Колишній міністр юстиції часів Віктора Януковича Олена Лукаш заявила про те, що перехворіла на COVID-19.

Про це вона повідомила в ефірі NEWSONE, передає RegioNews.

Моє тимчасове перебування подалі від телебачення пов'язано з тим, що я і близькі мені люди познайомилися з таким захворюванням, як коронавірус. Сама я була дуже скептично налаштована, коли чула постійне нагнітання інформаційного порядку, пов'язане з вірусом, поки не познайомилася з ним особисто", — заявила Лукаш.

За її словами, вірус неможливо переплутати з іншими хворобами.

У мене була середня форма захворювання — із запаленням легенів, але без ШВЛ. Симптоми незвичайні, їх не можна переплутати ні з чим. Наприклад, повністю зникають запахи. Ви берете часник, цибулю, улюблений парфум — ви живете в світі без запахів. Ви живете в світі без смаків — ви пам'ятаєте яблуко, яке воно, але смаку ви не відчуваєте. Ви втрачаєте апетит, сон і енергію до життя. В цей час у вас температура, запалення легенів, і ви приймаєте якісь препарати", — розповіла колишній міністр.

Як зазначила Лукаш, лікування і обстеження, вона повністю оплачувала самостійно.

Досить велика сума, але я можу собі це дозволити. І я не побачила жодної державної програми, пов'язаної з безкоштовним або символічною оплатою проходження тестів, КТ легенів, допомоги з ліками. Єдине, що може запропонувати тобі держава, — це ролики по телевізору про те, що потрібно робити", — повідомила вона.

Також Лукаш сказала, що COVID-19 перехворіла вся її родина, діти перенесли в легкій формі. Лікувалися всі хворі вдома, від госпіталізації відмовилися.

Нагадаємо, в Одеській області 14 працівників міськради захворіли коронавірусом.

коронавірус Олена Лукаш COVID-19 міністр Мінюст Віктор Янукович Партія регіонів
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Антимонопольний комітет перевірить вартість ПЛР-тестів в Україні
18 серпня 2020, 15:21
У школах "червоної" зони навчання буде відбуватись онлайн - Ляшко
18 серпня 2020, 15:02
Протестувальники під Мін'юстом вимагали заборонити "Партію Шарія" й ОПЗЖ
18 серпня 2020, 14:35
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Голова Черкаської ОДА: Я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »