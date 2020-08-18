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18 августа 2020, 21:38 4

Елена Лукаш заявила о том, что переболела коронавирусом

18 августа 2020, 21:38 4
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Болезнь экс-чиновница перенесла в средней форме
Болезнь экс-чиновница перенесла в средней форме
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Бывший министр юстиции времен Виктора Януковича Елена Лукаш заявила о том, что переболела COVID-19.

Об этом она сообщила в эфире NEWSONE, передает RegioNews.

Мое временное пребывание подальше от телевидения связано с тем, что я и близкие мне люди познакомились с таким заболеванием, как коронавирус. Сама я была настроена очень скептически, когда слышала постоянное нагнетание информационной повестки, связанное с вирусом, пока не познакомилась с ним лично", — заявила Лукаш.

По ее словам, вирус невозможно перепутать с другими болезнями.

У меня была средняя форма заболевания — с воспалением легких, но без ИВЛ. Симптомы необычные, их нельзя перепутать ни с чем. Например, полностью исчезают запахи. Вы берете чеснок, лук, любимый парфюм — вы живете в мире без запахов. Вы живете в мире без вкусов — вы помните яблоко, какое оно, но вкуса вы не чувствуете. Вы теряете аппетит, сон и энергию к жизни. В это время у вас температура, в легких воспаление, и вы принимаете какие-то препараты", — рассказала бывший министр.

Как отметила Лукаш, лечение и обследование она полностью оплачивала самостоятельно.

Достаточно большая сумма, но я могу себе это позволить. И я не увидела ни одной государственной программы, связанной с бесплатным или символической оплатой прохождения тестов, КТ легких, помощи с лекарствами. Единственное, что может предложить тебе государство, — это ролики по телевизору о том, что нужно делать", — сообщила она.

Также Лукаш сказала, что COVID-19 переболела вся ее семья, дети перенесли в легкой форме. Лечились все заболевшие дома, от госпитализации отказались.

Напомним, в Одесской области 14 работников горсовета заболели коронавирусом.

коронавирус Елена Лукаш COVID-19 министр Минюст Виктор Янукович Партия регионов
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