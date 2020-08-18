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18 серпня 2020, 14:35 6

Протестувальники під Мін'юстом вимагали заборонити "Партію Шарія" й ОПЗЖ

18 серпня 2020, 14:35 6
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На думку пікетувальників, ці політсили ведуть "відверту проросійську пропаганду"
На думку пікетувальників, ці політсили ведуть "відверту проросійську пропаганду"
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Сьогодні, 18 липня, біля будівлі Міністерства юстиції України на Рильському провулку в Києві влаштували мітинг з вимогою заборонити "Партію Шарія" и "Опозиційну платформу – За життя".

Про це повідомляє RegioNews.

В акції, яка транслювалася онлайн, взяли участь представники "Національного корпусу" та "Демократичної сокири".

Як пояснили активісти, причиною їхнього обурення стала відмова міністра юстиції Дениса Малюськи забороняти функціонування ОПЗЖ та "Партії Шарія" на території України, попри рекомендації Громадської ради.

На думку учасників пікету, ОПЗЖ та "Партія Шарія" ведуть "відверту проросійську пропаганду".

"Зокрема, колишні регіонали ОПЗЖ відкрито співпрацюють з ворогом, здійснюючи візити до Москви та Санкт-Петербурга для отримання інструкцій для підривної діяльності в Україні. Такі візити під час війни повинні трактуватись як державна зрада, натомість політична партія продовжує свою діяльність", — зазначили в Нацкорпусі.

Нагадаємо, 30 липня Київський окружний адмінсуд відкрив провадження у справі про заборону партії Шарія.

Згодом Шарій відповів на можливу заборону його партії

акція протест Мінюст партія опозиційна платформа
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