У Слов'янську провели ексгумацію тіл загиблих на війні у 2014 році

Зразки ДНК тіл будуть направлені на експертизу в Київ

Зразки ДНК тіл будуть направлені на експертизу в Київ

У Слов'янську під час розслідування за фактом загибелі громадян внаслідок збройного конфлікту поліція виявила поховання з непізнаними тілами. За попередніми даними, останки належать загиблим під час окупації Слов'янська у 2014 році.

Про це передає RegioNews з посиланням на пресслужбу МВС.

Правоохоронці додали, що зразки ДНК тіл будуть направлені до Києва для молекулярно-генетичних експертиз з метою ідентифікації загиблих.

"Місце поховання знаходилося на території кладовища в Слов'янську. Більшість інформації з ексгумації становить таємницю слідства. Попередньо відомо, що останки належать людям, які загинули під час окупації Слов'янська в 2014 році", – повідомили в МВС.

Процедура ексгумації тривала два дні. На ній були присутні незалежні експерти з судової медицини від Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Захід проведено в рамках розслідування за фактом загибелі громадян під час збройного конфлікту (п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України).

У МВС додали, що це вже не перша ексгумація, яка допомогла встановити долю безвісти зниклих. Раніше правоохоронці встановили бойовиків, які розстріляли у Слов'янську чотирьох мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що в ОРДЛО незаконно позбавлені волі 235 українців.