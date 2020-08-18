На Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою
Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак
Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак
У селищі Липці Харківської області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.
Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції Харківської області.
18 серпня о 15:15 в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню були доставлені четверо малюків - 2, 5, 6 і 8 років - з отруєнням щурячою отрутою.
Діти гралися і знайшли банку з щурячою отрутою. В результаті, вони вирішили спробувати вміст ємності на смак", - зазначили в облуправлінні Нацполіції.
На даний момент стан дітей задовільний.
Нагадаємо, на Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям.
У Слов'янську провели ексгумацію тіл загиблих на війні у 2014 роціВсі новини »
18 серпня 2020, 18:33Аваков обіцяє контролювати місцеві вибори за найвищими стандартами
18 серпня 2020, 17:36Рада може посилити відповідальність виборців за неправдиві дані
18 серпня 2020, 16:59
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Ставка на "зелене". Як Буткевич купує Житомирщину
Голова Черкаської ОДА: Я був налаштований "порвати" всю злочинність і корупцію в області за два дні