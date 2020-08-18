На Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою

Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак

Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції Харківської області.

18 серпня о 15:15 в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню були доставлені четверо малюків - 2, 5, 6 і 8 років - з отруєнням щурячою отрутою.

Діти гралися і знайшли банку з щурячою отрутою. В результаті, вони вирішили спробувати вміст ємності на смак", - зазначили в облуправлінні Нацполіції.

На даний момент стан дітей задовільний.

Нагадаємо, на Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям.