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18 серпня 2020, 18:35 2

На Харківщині четверо дітей отруїлися щурячою отрутою

18 серпня 2020, 18:35 2
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Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак
Діти знайшли банку і вирішили спробувати вміст на смак
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У селищі Липці Харківської області четверо дітей отруїлися щурячою отрутою.

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення ГУ Нацполіції Харківської області.

18 серпня о 15:15 в Харківську обласну дитячу клінічну лікарню були доставлені четверо малюків - 2, 5, 6 і 8 років - з отруєнням щурячою отрутою.

Діти гралися і знайшли банку з щурячою отрутою. В результаті, вони вирішили спробувати вміст ємності на смак", - зазначили в облуправлінні Нацполіції.

На даний момент стан дітей задовільний.

Нагадаємо, на Харківщині ВАЗ збив на переході молоду жінку з немовлям.

отруєння поліція Харьків діти Харківська область
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