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18 серпня 2020, 16:26

Справа Шеремета: Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт

18 серпня 2020, 16:26
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О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку
О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку
Фото: Facebook
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Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

Про це у коментарі Укрінформу заявив її захисник Тарас Безпалий, повідомляє RegioNews.

Так, вручили”, - сказав юрист.

Зі свого боку адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисному ще не вручали обвинувальний акт.

Ще не вручали. Було призначено (вручення обвинувального акту Антоненку — ред.) на 17 годину”, - сказав Кулик.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.

Юлія Кузьменко Павло Шеремет убивство поліція кримінальна справа
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