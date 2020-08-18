Справа Шеремета: Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт

О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку

О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку

Фото: Facebook

Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.

Про це у коментарі Укрінформу заявив її захисник Тарас Безпалий, повідомляє RegioNews.

Так, вручили”, - сказав юрист.

Зі свого боку адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисному ще не вручали обвинувальний акт.

Ще не вручали. Було призначено (вручення обвинувального акту Антоненку — ред.) на 17 годину”, - сказав Кулик.

Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.