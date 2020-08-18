Справа Шеремета: Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт
О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку
О 17.00 обвинувальний акт повинні також вручити Андрію Антоненку
Підозрюваній у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, лікарці і волонтерці Юлії Кузьменко вручили обвинувальний акт.
Про це у коментарі Укрінформу заявив її захисник Тарас Безпалий, повідомляє RegioNews.
Так, вручили”, - сказав юрист.
Зі свого боку адвокат іншого підозрюваного у цій справі, ветерана АТО Андрія Антоненка (Ріффмастера) Станіслав Кулик повідомив, що його підзахисному ще не вручали обвинувальний акт.
Ще не вручали. Було призначено (вручення обвинувального акту Антоненку — ред.) на 17 годину”, - сказав Кулик.
Нагадаємо, лікарку Юлію Кузьменко, яку підозрюють у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, відпустили під цілодобовий домашній арешт 11 серпня. До цього вона 8 місяців провела у СІЗО.
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