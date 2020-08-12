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12 серпня 2020, 16:43 3

Суд залишив під вартою Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета

12 серпня 2020, 16:43 3
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Також було відмовлено поручителям підозрюваного
Також було відмовлено поручителям підозрюваного
Фото з відкритих джерел
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Київський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта й ветерана АТО Андрія Антоненка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Зазначається, що суддя також відмовив поручителям підозрюваного.

Відомо, що Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павло Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.

Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.

25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.

11 серпня підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт.

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