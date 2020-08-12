Суд залишив під вартою Антоненка, якого підозрюють у вбивстві журналіста Шеремета
Київський апеляційний суд залишив під арештом підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта й ветерана АТО Андрія Антоненка.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".
Зазначається, що суддя також відмовив поручителям підозрюваного.
Відомо, що Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павло Шеремета, який загинув 20 липня 2016 року в Києві в результаті вибуху автомобіля.
Нагадаємо, Печерський районний суд міста Києва залишив підозрюваних у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненко і Юлію Кузьменко під вартою до 23 липня.
25 травня під офісом Зеленського відбулася акція на підтримку підозрюваних у справі Шеремета. Активісти вимагали звільнити обвинувачених і заявляли, що справу затягують.
11 серпня підозрювану у вбивстві Шеремета Юлію Кузьменко відпустили під домашній арешт.