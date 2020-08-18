Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт

Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко

Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко

Фото:Liga.net

Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

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