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18 августа 2020, 18:44 2

Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт

18 августа 2020, 18:44 2
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Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко
Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко
Фото:Liga.net
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Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.

Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик, пишет RegioNews.

На вопрос, вручили обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".

Напомним, на прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Сегодня же подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтерці Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.

Павел Шеремет убийство уголовное дело полиция Антоненко
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