Дело Шеремета: Антоненко вручили обвинительный акт
Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко
Ранее такой же акт вручили врачу и волонтерці Юлии Кузьменко
Ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.
Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Станислав Кулик, пишет RegioNews.
На вопрос, вручили обвинительный акт Антоненко, Кулик ответил: "Вручили".
Напомним, на прошлой неделе Киевский апелляционный суд оставил под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.
Сегодня же подозреваемой в деле по убийству журналиста Павла Шеремета, врачу и волонтерці Юлии Кузьменко вручили обвинительный акт.
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