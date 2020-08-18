Аваков обещает контролировать местные выборы по самым высоким стандартам

Власть хочет снова внести изменения в Избирательный кодекс

Власть хочет снова внести изменения в Избирательный кодекс

Центризбирком и МВД уже начали подготовку к местным выборам, которые состоятся в Украине 25 октября. Вместе с экспертами правоохранители и представители ЦИК попытались проанализировать первые нарушения и скоординировать совместную работу.

О встрече правоохранителей, представителей гражданской сети "ОПОРА" и Офиса президента сообщили в пресс-службе МВД, передает RegioNews.

Отмечается, что собрание состоялось по инициативе главы ведомства Арсена Авакова и главы ЦИК Олега Диденко.

Руководитель гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская считает, что одним из важных пунктов о внесении изменений в Избирательный кодекс – должно стать сокращение срока продолжительности охраны полицией помещений для голосования. Сейчас такая охрана должна обеспечиваться в течение 8 дней.

"В этом нет никакого смысла, ведь фактически полиция будет охранять пустые помещения для голосования. Что совершенно неоправданно с точки зрения затрат ресурсов полиции, а, следовательно, государства", – убеждена она.

Также, по ее словам, требует уточнения статья Избирательного кодекса в части предоставления ложных сведений к Государственному реестру избирателей. По ее словам, сейчас нести за это ответственность может паспортный стол, если Госреестр предоставил ложную информацию.

"Мы же говорим, что такую же ответственность должен нести и сам избиратель, если он предоставил о себе недостоверные сведения. Например, указал, что живет в Заливе, а на самом деле – в Ирпене, и передал свои персональные данные, чтобы там за него бросили бюллетень. Право голоса – конституционное, поэтому должно защищаться от попыток незаконного вмешательства и злоупотреблений", – добавила Айвазовская.

При этом, такие случаи, хоть и единичные, уже зафиксировали в Одесской, Львовской, Житомирской и Харьковской областях.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что эти вещи требуют соответствующего реагирования правоохранителей с целью превенции.

"Мы не должны допустить, чтобы нарушения стали массовыми или могли повлиять на демократическое волеизъявление украинцев. МВД готово обеспечить правопорядок в части избирательного законодательства по высоким стандартам", – подчеркнул он.

Соответствующие изменения в Избирательный кодекс предложат на рассмотрение народных депутатов уже 25 августа, во время заседания внеочередной сессии Верховной Рады.

Напомним, несколько ранее стало известно, что на местных выборах электронного голосования не будет.