На ЦВК тиснули, щоб не проводити вибори до нових районів - Чернов

Певні люди мали на меті дестабілізацію ситуації в Україні

Певні люди мали на меті дестабілізацію ситуації в Україні

Фото: з відкритих джерел

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов впевнений, що на членів Центральної виборчої комісії здійснювався тиск з боку певних політиків аби не оголошувати проведення виборів до нових укрупнених районних рад.

Як передає RegioNews, про це політик розповів в інтерв'ю "Укрінформу".

Так, ЦВК через тиск не призначила вибори до райрад ще 8 серпня, коли приймалося рішення про вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.

"Було дискусійним – і я не знаю, чому – рішення щодо призначення виборів у районні ради укрупнених районів. До того я спілкувався не з одним членом Центральної виборчої комісії – вони були на роздоріжжі. Я б сказав, що окремі політики, можновладці чинили тиск, щоб вибори в районні ради не оголошувати. Та фаховість членів ЦВК взяла гору. Бо вони розуміють, що за чинною Конституцією не можна не оголошувати виборів до райрад", - констатував Чернов.

Голова облради наголосив, що неоголошення виборів до райрад створило б небезпечний прецедент. Як вважає Чернов, супротивники проведення виборів мали на меті дестабілізацію в Україні.

Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможном переносе местных выборов.



