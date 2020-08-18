На ЦВК тиснули, щоб не проводити вибори до нових районів - Чернов
Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов впевнений, що на членів Центральної виборчої комісії здійснювався тиск з боку певних політиків аби не оголошувати проведення виборів до нових укрупнених районних рад.
Як передає RegioNews, про це політик розповів в інтерв'ю "Укрінформу".
Так, ЦВК через тиск не призначила вибори до райрад ще 8 серпня, коли приймалося рішення про вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів.
"Було дискусійним – і я не знаю, чому – рішення щодо призначення виборів у районні ради укрупнених районів. До того я спілкувався не з одним членом Центральної виборчої комісії – вони були на роздоріжжі. Я б сказав, що окремі політики, можновладці чинили тиск, щоб вибори в районні ради не оголошувати. Та фаховість членів ЦВК взяла гору. Бо вони розуміють, що за чинною Конституцією не можна не оголошувати виборів до райрад", - констатував Чернов.
Голова облради наголосив, що неоголошення виборів до райрад створило б небезпечний прецедент. Як вважає Чернов, супротивники проведення виборів мали на меті дестабілізацію в Україні.
Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о возможном переносе местных выборов.