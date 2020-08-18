На Прикарпатті голови ТВК витрачають на організацію виборів власні кошти
Допоки офіційно не розпочнеться виборчий процес, всі голови та члени територіальних виборчих комісій працюватимуть безоплатно.
Як передає RegioNews, про це повідомляють на сайті ОПОРИ.
Так, у серпні голови та члени територіальних виборчих комісій в Івано-Франківській області повинні зареєструвати комісію як юридичну особу, районні ТВК - утворити сільські, селищні комісії, а міські ТВК - провести підготовчу роботу щодо формування виборчих округів.
Зараз є питання щодо фінансування реєстрації... та виготовлення нової печатки. Скажімо так, доведеться брати ці витрати на себе, поки іншого варіанту я не бачу. А вже потім, коли надійдуть кошти з цільової субвенції, компенсувати", – каже голова Івано-Франківської міської ТВК Віталій Книш.
Окрім того, за його словами, технічних працівників у ТВК теж поки немає, оскільки юридично право укладати з ними цивільно-правові угоди можна лише з п'ятого вересня, коли буде фінансування.
Також повідомляється, що через відсутність грошей голова Калуської міської ТВК Тамара Мигович печатку та вивіску виготовила за власні кошти.
"Витратила 500 гривень, взяла чек і думаю, що мені ці гроші компенсують. Ще одна проблема – треба зареєструвати комісію, але сервери працюватимуть тільки після 17-го серпня. Згідно з Виборчим кодексом, комісію треба зареєструвати протягом чотирьох днів, після утворення. То що робити? Зрештою, хоч нам і обіцяють, що гроші будуть пізніше, але це також не вихід з ситуації. В будь-якому випадку, комісія працюватиме. Незалежно від того буде фінансування чи ні, ми не зриватимемо вибори", - повідомила вона.
Раніше повідомлялось, що у Харківській області Центральна виборча комісія затвердила перші зміни членів територіальних виборчих комісій.