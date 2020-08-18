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18 серпня 2020, 12:41

На Прикарпатті голови ТВК витрачають на організацію виборів власні кошти

18 серпня 2020, 12:41
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Фото: з відкритих джерел
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Допоки офіційно не розпочнеться виборчий процес, всі голови та члени територіальних виборчих комісій працюватимуть безоплатно.

Як передає RegioNews, про це повідомляють на сайті ОПОРИ.

Так, у серпні голови та члени територіальних виборчих комісій в Івано-Франківській області повинні зареєструвати комісію як юридичну особу, районні ТВК - утворити сільські, селищні комісії, а міські ТВК - провести підготовчу роботу щодо формування виборчих округів.

Зараз є питання щодо фінансування реєстрації... та виготовлення нової печатки. Скажімо так, доведеться брати ці витрати на себе, поки іншого варіанту я не бачу. А вже потім, коли надійдуть кошти з цільової субвенції, компенсувати", – каже голова Івано-Франківської міської ТВК Віталій Книш.

Окрім того, за його словами, технічних працівників у ТВК теж поки немає, оскільки юридично право укладати з ними цивільно-правові угоди можна лише з п'ятого вересня, коли буде фінансування.

Також повідомляється, що через відсутність грошей голова Калуської міської ТВК Тамара Мигович печатку та вивіску виготовила за власні кошти.

"Витратила 500 гривень, взяла чек і думаю, що мені ці гроші компенсують. Ще одна проблема – треба зареєструвати комісію, але сервери працюватимуть тільки після 17-го серпня. Згідно з Виборчим кодексом, комісію треба зареєструвати протягом чотирьох днів, після утворення. То що робити? Зрештою, хоч нам і обіцяють, що гроші будуть пізніше, але це також не вихід з ситуації. В будь-якому випадку, комісія працюватиме. Незалежно від того буде фінансування чи ні, ми не зриватимемо вибори", - повідомила вона.

Раніше повідомлялось, що у Харківській області Центральна виборча комісія затвердила перші зміни членів територіальних виборчих комісій.

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