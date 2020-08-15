На місцевих виборах електронного голосування не буде - ЦВК

Законодавчо таку можливість вже передбачили

Законодавчо таку можливість вже передбачили

Фото: з відкритих джерел

В Україні, незважаючи на законодавчу можливість проведення онлайн-голосування, немає умов для його підготовки.

Як передає RegioNews, про це заявив глава Центрвиборчкому Олег Діденко.

Голосування на місцевих виборах, які відбудуться в Україні 25 жовтня, буде проходити традиційним способом, пілотні проєкти з електронного голосування застосовані не будуть.

Змінами до кодексу введена можливість проведення таких експериментів. Але умови, в яких відбувається підготовка до виборів, їх специфіка і складність не дають нам можливості належним чином підготувати їх", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує систему для моделювання онлайн-голосування. За своїх кандидатів з допомогою цієї системи зможуть проголосувати жителі невеликих міст.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Це будуть перші вибори після укрупнення районів у країні.