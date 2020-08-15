10:29  15 серпня
В Україні новий антирекорд COVID-19: за добу виявили 1847 нових випадків
11:13  15 серпня
У дев'яти районних радах Донбасу пройдуть перші вибори
10:04  15 серпня
Ситуація на Донбасі: бойовики чотири рази порушили режим "тиші"
UA | RU
UA | RU
15 серпня 2020, 14:32 5

На місцевих виборах електронного голосування не буде - ЦВК

15 серпня 2020, 14:32 5
Читайте также на русском языке
Законодавчо таку можливість вже передбачили
Законодавчо таку можливість вже передбачили
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

В Україні, незважаючи на законодавчу можливість проведення онлайн-голосування, немає умов для його підготовки.

Як передає RegioNews, про це заявив глава Центрвиборчкому Олег Діденко.

Голосування на місцевих виборах, які відбудуться в Україні 25 жовтня, буде проходити традиційним способом, пілотні проєкти з електронного голосування застосовані не будуть.

Змінами до кодексу введена можливість проведення таких експериментів. Але умови, в яких відбувається підготовка до виборів, їх специфіка і складність не дають нам можливості належним чином підготувати їх", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри готує систему для моделювання онлайн-голосування. За своїх кандидатів з допомогою цієї системи зможуть проголосувати жителі невеликих міст.

Нагадаємо, місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року. Це будуть перші вибори після укрупнення районів у країні.

вибори техніка електронний кабінет ЦВК голосування
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Депутати, чиновники та власники будівельного бізнесу. Хто контролює автовокзали Дніпропетровщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »