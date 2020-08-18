На Житомирщині "Наш край" піде на вибори до рад усіх рівнів

Також було представлено обласну команду партії

Також було представлено обласну команду партії

Фото: nashkray.org

Партія “Наш край” Житомирської області візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах і презентувала свою обласну команду.

Про це повідомили на сайті партії, передає RegioNews.

Зокрема, співголова партії Олександр Мазурчак представив нового голову Житомирської обласної організації Сергія Диняка. Також було представлено команду партії в області.

За словами Диняка, партія йде на вибори "заради процвітання свого регіону та всієї країни”.

У заході взяли участь депутати Житомирської обласної ради Ігор Ходак і Степан Нусбаум, міський голова міста Коростень Володимир Москаленко, міський голова Баранівки Анатолій Душко і перший проректор Державного університету "Житомирська політехніка” Оксана Олійник.

Нагадаємо, "Наш край" на Сумщині візьме участь у виборах до рад усіх рівнів. Очолить партію народний депутат Андрій Деркач.

3 серпня партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах, кандидати від партії будуть висунуті у кожній громаді, місті, районі чи області.