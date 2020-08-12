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12 серпня 2020, 14:51 7

"Наш край" на Сумщині візьме участь у виборах до рад усіх рівнів

12 серпня 2020, 14:51 7
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Очолить партію народний депутат Андрій Деркач
Очолить партію народний депутат Андрій Деркач
Фото: nashkray.org
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Команда "Нашого краю" візьме участь у запланованих на жовтень поточного року місцевих виборах на Сумщині. Представників партії буде висунуто до рад усіх рівнів.

Про це повідомили на сайті партії, передає RegioNews.

Я прийняв рішення – очолити команду "Нашого Краю" на Сумщині, яка не побоїться взяти на себе відповідальність за розвиток міст та сіл регіону", – повідомив народний депутат України Андрій Деркач.

Деркач озвучив ключові програмні засади партії на виборах у регіоні.

Дії "Нашого краю" будуть спрямовані на встановлення справедливого "соціального навантаження" на підприємства, що експлуатують сумські надра, та на боротьбу з корупцією у ЖКГ. Ми контролюватимемо розподіл землі та встановлення справедливої закупівельної ціни на молоко", - наголосив депутат.

За його словами, поміж пріоритетних сфер - медицина, соціалка, освіта та екологія.

Одним із головних завдань партії "Наш край" на Сумщині та по всій Україні є відстоювання реформи децентралізації та місцевого самоврядування.

Раніше повідомлялось, що мер Рівного Хомко офіційно відмовився від балотування на четвертий термін.

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