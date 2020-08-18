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18 августа 2020, 16:38 1

В Житомирской области "Наш край" пойдет на выборы в рады всех уровней

18 августа 2020, 16:38 1
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Также была представлена областная команда партии
Также была представлена областная команда партии
Фото: nashkray.org
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Партия "Наш край" Житомирской области примет участие в запланированных на октябрь местных выборах и представила свою областную команду.

Об этом сообщили на сайте партии, передает RegioNews.

В частности, сопредседатель партии Александр Мазурчак представил нового председателя Житомирской областной организации Сергея Дыняка. Также была представлена команда партии в области.

По словам Дыняка, партия идет на выборы "ради процветания своего региона и всей страны".

В мероприятии приняли участие депутаты Житомирского областного совета Игорь Ходак и Степан Нуссбаум, мэр города Коростень Владимир Москаленко, мэр Барановки Анатолий Душко и первый проректор Государственного университета "Житомирская политехника" Оксана Олейник.

Напомним, "Наш край" на Сумщине примет участие в выборах в советы всех уровней, возглавит партию народный депутат Андрей Деркач.

3 августа партия "Наш край" объявила об участии в местных выборах, кандидаты от партии будут выдвинуты в каждой общине, городе, районе или области.

партия Житомирская область Местные выборы Наш край депутаты
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