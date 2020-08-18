В лідерах електоральних симпатій "Слуга народу" та "ОПЗЖ" - соціологи

Всього у парламент пройшли б п'ять партій

Всього у парламент пройшли б п'ять партій

Фото: з відкритих джерел

У випадку проведення позачергових виборів у парламент найближчої неділі, у Раду пройшли б 5 партій. Серед лідерів - "Слуга народу" та "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на презентовані дані досліджень компанії "Роботизовані телесистеми".

Так, топ електоральних симпатій визначився наступним чином:

- 25,5% - "Слуга народу"

- 22,1% - "ОПЗЖ"

- 16,9% - "Європейська солідарність"

- 7,4% - ВО "Батьківщина"

- 5,5% - "Партія Шарія"

За даними дослідження, рейтинг інших політичних партій розподілився таким чином: "Сила і честь" - 3,1%, Радикальна партія Олега Ляшка – 2,5%, "Українська стратегія Гройсмана" - 1,6%, "Свобода" - 1,4%, "Голос" - 1,3%, "Громадянська позиція" - 1,1%, "За майбутнє" - 0,9%, "Опозиційний блок" - 0,9%, "Самопоміч" - 0,8%, "Національний корпус" - 0,2%.

При цьому близько 65% респондентів заявили, що не відчувають себе в безпеці з урахуванням нинішньої активності праворадикальних угруповань, проведення ними незаконних акцій, використання зброї, а також беручи до уваги останні випадки захоплення заручників у Луцьку та Полтаві. Майже 32% заявили, що відчувають себе в безпеці, і близько 12% вагалися з відповіддю.

Окрім того, більше 51% громадян впевнені, що нинішня влада не в змозі забезпечити безпеку громадянам України. Протилежна думка всього лише у 31,3%.

Повідомляється, що дослідження проводилось протягом 13-16 серпня методом САТІ, вибірка склала 3000 респондентів, а статистична похибка +/- 2,5%.

Раніше повідомлялось, що якби вибори президента України відбулися найближчим часом, за чинного президента Володимира Зеленського готові віддати голоси 33,4% виборців, які визначилися з вибором і підуть на дільниці.