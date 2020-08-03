16:16  03 серпня
У "червоній зоні" Буковини посилили карантин
17:30  03 серпня
НАЗК направило до суду адмінпротоколи на голову Закарпатської ОДА та мера Ужгорода
18:04  03 серпня
На Донбасі від початку доби бойовики двічі порушили перемир`я
UA | RU
UA | RU
03 серпня 2020, 19:19 3

Партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах

03 серпня 2020, 19:19 3
Читайте также на русском языке
Кандидати від партії будуть висунуті у кожній громаді, місті, районі чи області
Кандидати від партії будуть висунуті у кожній громаді, місті, районі чи області
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Політична партія «Наш край» візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах і буде висувати кандидатів до всіх місцевих рад.

Про це йдеться на сторінці партії "Наш край" у Facebook, пише Regionews.

На розширеному засіданні політради партії прийняли рішення брати участь в місцевих виборах в жовтні 2020 року до рад всіх рівнів в Україні.

За нами – підтримка, реальні справи і професіоналізм. З добробуту кожної людини, кожної родини та рідного краю починається добробут всієї України. Настав час господарників та професіоналів", - прокоментував рішення співголова партії Олександр Мазурчак.

"Наш край" йде на на місцеві вибори в ради усіх рівнів по всій країні Партія "Наш край" візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах. Представники партії будуть висунуті до рад усіх рівнів.

Опубліковано НАШ КРАЙ Понеділок, 3 серпня 2020 р.

Нагадаємо, 12 липня ексголову Київської ОДА Присяжнюка обрали керівником обласного осередку "Нашого краю".

20 липня у Миколаєві податківці обшукували офіс голови місцевого осередку "Нашого краю".

Наш край партія вибори Кандидат ОТГ
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Юрій Гусєв розповів про стосунки з місцевими елітами Херсонщини
03 серпня 2020, 17:00
Голова Херсонської ОДА Гусєв підтримує праймеріз при обранні кандидатів на посаду мера
03 серпня 2020, 14:00
На Одещині виявили рекордну партію кокаїну ціною більш ніж 200 мільйонів
03 серпня 2020, 13:33
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
31 липня 2020
День полтавського бабака
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
Всі відео »
Голова Херсонської ОДА про Олександра Дубінського, скарги Арахамії та скандальні танці на 8 березня
Політичні маски-шоу. Хто замовив губернатора Полтавщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »