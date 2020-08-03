Партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах
Політична партія «Наш край» візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах і буде висувати кандидатів до всіх місцевих рад.
Про це йдеться на сторінці партії "Наш край" у Facebook, пише Regionews.
На розширеному засіданні політради партії прийняли рішення брати участь в місцевих виборах в жовтні 2020 року до рад всіх рівнів в Україні.
За нами – підтримка, реальні справи і професіоналізм. З добробуту кожної людини, кожної родини та рідного краю починається добробут всієї України. Настав час господарників та професіоналів", - прокоментував рішення співголова партії Олександр Мазурчак.
"Наш край" йде на на місцеві вибори в ради усіх рівнів по всій країні Партія "Наш край" візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах. Представники партії будуть висунуті до рад усіх рівнів.Опубліковано НАШ КРАЙ Понеділок, 3 серпня 2020 р.
Нагадаємо, 12 липня ексголову Київської ОДА Присяжнюка обрали керівником обласного осередку "Нашого краю".
20 липня у Миколаєві податківці обшукували офіс голови місцевого осередку "Нашого краю".