Партія "Наш край" оголосила про участь у місцевих виборах

Кандидати від партії будуть висунуті у кожній громаді, місті, районі чи області

Кандидати від партії будуть висунуті у кожній громаді, місті, районі чи області

Фото: Facebook

Політична партія «Наш край» візьме участь у запланованих на жовтень місцевих виборах і буде висувати кандидатів до всіх місцевих рад.

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