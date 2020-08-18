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18 серпня 2020, 13:07 8

У Слов'янську з'явилися передвиборчі борди скандальної Нелі Штепи

18 серпня 2020, 13:07 8
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Ексмер Слов'янська Неля Штепа, яку звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, буде брати участь у місцевих виборах.

Про це повідомляє Громадянська мережа "Опора”, передає RegioNews.

Зокрема, у місті вже з'явилися її рекламні білборди із текстом російською мовою, який співзвучний з назвою політичної партії "Партія Миру та Розвитку".

За інформацією "Опори”, 1 серпня Штепа підтвердила наміри взяти участь у місцевих виборах місцевому інтернет-виданню "Карачун”.

Вона також заявила, що політрада партії "Партія Миру та Розвитку” висунула її кандидатуру на посаду міського голови Слов'янська.

За інформацією з офіційного сайту Міністерства юстиції України, політична партія "Партія Миру та Розвитку” зареєстрована у м. Київ, офіційних даних про наявність осередків чи представництв у Донецькій області чи безпосередньо у м. Слов'янськ не знайдено”, - йдеться в повідомленні.

На думку "Опори”, розміщення бордів Штепи можна розглядати як порушення законодавства, оскільки офіційно кандидат не зареєстрований, а політична реклама від його імені вже розміщується.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.

партія Неля Штепа Місцеві вибори агітація Слов`янськ
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